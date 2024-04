Vidal: “Lleida pot liderar la transició energètica i no ser només el rebost de Catalunya”

La diputada al Congrés per Sumar-En Comú Podem Aina Vidal va afirmar ahir que “Lleida té la capacitat de liderar la transició energètica i no ser només el rebost de Catalunya”. Va visitar la ciutat i va valorar que en l’última dècada hi ha hagut una “falta de lideratge inassumible, específicament per a Lleida, que ha perdut qualsevol oportunitat i sembla que hagi quedat com la gran oblidada del país, fet inacceptable”. Va afegir que Carles Puigdemont és un “irresponsable” a l’amenaçar de no aprovar els pressupostos de l’Estat si no és elegit president el 12 de maig, comicis per als quals espera formar una “majoria d’esquerres en què cap partit no jugui a un electoralisme barat”, rebutjant línies roges com el Hard Rock per “trobar el programa que ens unifica”. “És inassumible que hi hagués persones que es fessin d’or mentre d’altres estaven morint” durant la pandèmia, va comentar respecte a la comissió de les mascaretes del Congrés que comença aquest dilluns.