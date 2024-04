El grup lleidatà Sexenni brilla al costat de The Tyets a l'inici de la seva nova gira 'Tornem a casa' a Montmeló

Els mataronins The Tyets han donat el tret de sortida a la seva última gira, 'Tornem a casa', a l'espai de can Guitet de Montmeló, i ho han fet amb una espectacularitat renovada. Aquest nou espectacle, el més ambiciós de la seva carrera fins ara, s'ha caracteritzat per un desplegament de llums i làsers inèdits. No obstant això, més enllà de la seva proposta innovadora, el concert ha destacat especialment per les col·laboracions de dos talents emergents: Mushkaa i el grup de pop lleidatà Sexenni.

El duet format per Oriol de Ramon i Xavier Coca ha sorprès el públic amb l'estrena d'una cançó inèdita, 'Que vinguis', prevista per a la seva publicació al maig. Acompanyant-los en aquesta nova aventura musical, la col·laboració de Mushkaa ha aportat un toc especial amb la interpretació conjunta de 'El Tonteo'. No obstant això, el moment àlgid de la nit va ser la participació del grup de música urbana de Lleida, Sexenni, que va compartir l'escenari amb The Tyets en dues ocasions, interpretant amb ells els temes 'Grup de Pop' i 'Tonteo'.

Amb un públic entregat de totes les edats, el concert ha ofert una amalgama de 'hits', incloent cançons com 'La Platja', 'Menorca', 'Bomba de Fum' o 'Se queda'. A més, The Tyets han culminat la seva actuació amb una selecció dels seus temes més reconeguts, entre els quals destaquen 'Olívia', 'Bailoteo' i 'Coti x Coti'.

La gira 'Tornem a casa' promet portar el grup català per tota la geografia catalana, valenciana i balear, amb actuacions planejades en importants festivals com Canet Rock, Cap Roig i l'Arenal Sound, per finalment cloure a Barcelona al Sant Jordi Club el pròxim novembre.

Amb el llançament del single 'Tornem a casa', The Tyets han marcat un nou capítol en la seva carrera, consolidant-se com una de les bandes més rellevants de l'escena musical catalana contemporània.