La Paeria inicia els "Oasis de Biodiversitat" als patis escolars de Lleida

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Sostenibilitat, ha endegat el projecte “Oasis de Biodiversitat” en els patis escolars de 15 centres educatius de la ciutat. Aquesta acció s’emmarca dins del Projecte URBAN-NAT, d'Adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de Lleida, finançat per la Fundació Biodiversitat, amb fons Next Generation.

La iniciativa té com a objectiu fomentar i consolidar la presència d’elements naturals i els petits ecosistemes als patis escolars perquè l’alumnat i els docents puguin conèixer i valorar la importància de la biodiversitat local i les seves relacions amb el dia a dia de les persones. Per fer-ho, els alumnes i els docents de l’escola, conjuntament amb els tècnics de la Paeria, realitzaran un procés participatiu fins a finals de curs per detectar, dissenyar i decidir aquests espais d’oportunitat que hi ha a cada centre.

El primer pas es va fer al febrer amb una reunió telemàtica per presentar als equips directius la proposta i conèixer les diferents necessitats, mancances i oportunitats de cada centre així com l’interès del centre a participar en la proposta. Ara ha començat la següent fase, de diagnosi de l’estat de la biodiversitat al pati, que consisteix en una activitat guiada per educadors ambientals de la Paeria, en la que els alumnes observen amb prismàtics els ocells que es veuen al pati i al seu entorn, busquen amb pots ampliadors i safates de recol·lecció els insectes i invertebrats i determinen, amb l’ajut de làmines i guies, els arbres, arbusts i herbes del pati, l’hort i les zones enjardinades de l’escola. Entre els ocells han après a reconèixer tudons, tórtores, estornells, falciots, garses, cigonyes, pardals. Els invertebrats més abundants son els llimacs, les formigues, els escarabats o les aranyes. Dins de les plantes l’alumnat ha pogut reconèixer diferents espècies d’arbres com els oms, les moreres, els lledoners o les oliveres, entre d’altres, de plantes arbustives com el romer i la lavanda. Finalment, dins de les plantes herbàcies dels patis explorats fins ara, destaca la presència d’espècies com la malva, la bossa de pastor, el plantatge o la verònica.

En paral·lel a aquesta activitat, els tècnics municipals, faran una proposta per ubicar zones amb vegetació natural als patis escolars, de forma que serveixi com a oasi on es refugi la biodiversitat del pati i, al mateix temps, sigui un espai educatiu per a l’estudi del medi. Finalment, es calcula que entre octubre de 2024 i març de 2025, es durà a terme la construcció dels respectius Oasis de Biodiversitat a cada centre, en funció de les seves propostes i espais disponibles.

Per donar continuïtat al projecte, des de la Paeria de Lleida, ofereixen als centres la possibilitat de participar en la microxarxa “+Biodiversitat a l’escola” dins del programa Escoles Sostenibles. Així, podran participar en les activitats de formació i disposar dels recursos educatius per introduir l’estudi de la biodiversitat més propera a partir dels elements del pati.