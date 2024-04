Segona vida per a l'aigua

Els alumnes del col·legi Fedac Lleida aprenen al menjador escolar que l’aigua és un bé escàs, en un context de sequera i canvi climàtic, i que es pot reciclar la que no es consumeix per donar-li un segon ús. A través del projecte Acqua, que impulsa l’empresa Hostesa que s’encarrega de la gestió del menjador, els estudiants de Primària i Secundària tiren l’aigua que no es beuen en un petit dipòsit instal·lat al mateix menjador i després els de Primària la reutilitzen per regar les zones enjardinades del mateix centre.

La coordinadora de l’espai de menjador, María José Olmo, va explicar que els nens s’han implicat molt en el projecte, que té com a lema L’aigua és vida, i va destacar que sobretot els agrada regar les plantes amb l’aigua reciclada i comprovar com van creixent. “L’objectiu és conscienciar-los que amb petites accions com aquesta donem una segona vida a l’aigua. Que vegin que és un recurs molt escàs”, va subratllar. La directora de l’escola, Verònica Upton, va incidir que aquest projecte pretén promoure el consum responsable d’aigua i fomentar uns hàbits sostenibles que després puguin portar a casa per continuar aplicant-los. A més, va indicar que forma part de la certificació de menjador sostenible.Per la seua part, els estudiants de tercer d’ESO han dissenyat i fabricat un sistema de reg per degoteig automàtic per a l’hort escolar, en el marc de l’assignatura de tecnologia i robòtica. Les estudiants Laia, Lucia Zeina i Joumana van explicar que van estudiar els diferents sistemes i van optar pel de degoteig per ser el més eficient, van mesurar les dimensions de l’hort per saber el material que necessitarien, van tallar els tubs a mida i van instal·lar el reg. A més, van programar el sistema perquè regui a partir de certa temperatura. La coordinadora pedagògica de Secundària, Carlota Wetzel, va apuntar que el lema d’aquest curs és Viu naturalment i va detallar que els alumnes de primer d’ESO han treballat un projecte de zero residus, els de segon un altre sobre contaminació sonora i els de quart, sobre separació de residus.