Veïns organitzen una taula redona i un sopar popular en contra de la MAT

Una trentena de veïns es van reunir ahir al local social de Rufea per protestar en contra dels projectes que preveuen línies d’alta tensió per l’Horta.

En un acte organitzat per la plataforma Lleida contra la MAT, Montserrat Coberó, historiadora que ha creat grups de treball a la Segarra per analitzar els impactes de macroprojectes energètics, i Sergi Saladié, exdiputat de la CUP, van participar en una taula redona. Els assistents van celebrar després un sopar popular i van mirar el documental Voler fins a poder, produït per la plataforma No a la MAT-Selva. La plataforma lleidatana ha presentat recentment un recurs contenciós per intentar frenar els projectes.