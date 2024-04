Junts "intensifica la feina feta" a la demarcació de Lleida amb més de 300 actes durant la campanya

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Junts + Puigdemont per Catalunya ha presentat la seua campanya electoral a terres lleidatanes per als comicis del 12 de maig amb un acte al baluard de la Reina de la Seu Vella de Lleida. La formació té l'objectiu d'arribar de "punta a punta" de la demarcació, des del "poble més allunyat de Vielha fins a l'últim poble del Segrià sud", durant aquesta campanya en què preveuen celebrar més de 300 actes propis i externs. La cap de llista, Jeannine Abella, ha indicat que si bé aquests dies han "intensificat" la seva presència i visita a sectors o col·lectius, això és una "feina que hem fet des del gener del 2021", quan va començar la campanya per als darrers comicis al Parlament. "Vetllar pel país s'ha de fer cada dia. No hem deixat de visitar els col·lectius o escoltar a tothom perquè és la millor manera de defensar els interessos de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran", ha remarcat.

La formació ha desvelat aquest migdia els cartells per a la campanya electoral, els quals s'acompanyen de cinc lemes: 'Catalunya necessita fer-se respectar' (amb una imatge de Jeannine Abella) 'Catalunya necessita lideratge' (amb una imatge de Puigdemont), 'Catalunya necessita bon govern', 'Catalunya necessita viure en català' i 'Catalunya necessita la independència' (sobre fons blau). En aquest sentit, Abella ha defensat que Catalunya necessita "fer-se respectar" al Congrés dels Diputats de Madrid. "Quan els nostres diputats al Congrés han estat decisius, Catalunya ha avançat". Per aquest motiu, ha considerat que el millor "complement" que poden tenir és el lideratge de Puigdemont i el seu govern "fort".

A més, Abella ha dit que es necessita també un "bon govern" que permeti "aixecar de nou el país" i que aposti per "reinventar-se" en àmbits com la burocràcia. Respecte a això, la candidata ha dit que "s'ha de replantejar el model d'administració per donar més facilitats tant a la ciutadania com als funcionaris que pateixen aquest excés de burocràcia". D'altra banda, Abella ha dit que el català "ha tocat fons" i s'ha de "remuntar" perquè el territori pugui "viure plenament" la llengua. Per últim, ha fet menció a la necessitat d'implementar la independència de Catalunya per poder materialitzar aquestes necessitats. Abella ha assenyalat també que les pròximes eleccions "van d'escollir entre Illa o Puigdemont i, per tant, entre un govern que físicament estarà aquí, però obeirà al centralisme de Madrid o un govern amb lideratge i ambició liderat des de Catalunya".