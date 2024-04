L'Arnau i el Santa Maria de Lleida ja gestionen directament les baixes per cirurgia major ambulatòria

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els hospitals de la xarxa pública catalana de la Regió Sanitària Lleida ja tramiten directament les baixes laborals als pacients intervinguts per cirurgia major ambulatòria, que és aquella que no requereix ingrés hospitalari. D’aquesta manera, les persones que se sotmetin a una d'aquestes intervencions a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital Universitari Santa Maria no hauran de desplaçar-se per fer aquesta gestió personalment al seu CAP, com fins ara. Està previst que en els propers mesos la mesura s’estengui també a la Clínica Mi NovAliança.

L’objectiu de la mesura és agilitzar els processos administratius i millorar l'experiència del pacient, segons el Govern. Es calcula que seran entre 3.000 i 4.000 les persones que es beneficiaran cada any d’aquesta millora. Representen al voltant del 80% dels pacients de cirurgia major ambulatòria anuals de la regió sanitària, que podria demanar una incapacitat temporal (IT) segons el diagnòstic associat.

D’aquest percentatge, un 10% requerirà una baixa inferior a 5 dies, per la qual cosa el centre hospitalari li farà la baixa i l'alta en el mateix acte administratiu, segons el Govern. Pel que fa a la resta de pacients, el centre només els farà la baixa i el posterior seguiment es continuarà realitzant des de l'atenció primària i comunitària.