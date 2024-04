Un pres de Ponent rebenta la paret de la cel·la per atacar-ne un altre amb qui discutia

Nou incident al Centre Penitenciari Ponent després que un pres rebentés la paret de la seua cel·la al mòdul de règim tancat (DERT) dissabte a la nit per poder arribar fins a un altre intern amb el qual estava insultant-se i amenaçant-se. L’incident va tenir lloc cap a les deu de la nit quan l’intern en qüestió va arrancar el radiador i va utilitzar una de les peces que serveix per subjectar-lo a la paret per fer un forat d’uns cinquanta centímetres per poder arribar fins al seu veí. Segons va dir als funcionaris, la seua intenció era matar-lo, encara que fonts de Justícia van assenyalar que aquest extrem no està confirmat, i van celebrar la ràpida actuació dels funcionaris. Les imatges a les quals ha tingut accés aquest diari mostren les destrosses causades a la cel·la per l’intern, amb un gran esvoranc a la paret que feia visible fins i tot la cel·la contigua, i escatxics de sang per tot l’habitacle. Tots dos interns havien estat intercanviant insults i amenaces a través de la finestra.

Segons va explicar CCOO en un comunicat, va arribar a produir-se una baralla entre els dos reclusos a través del forat a la paret, ja que l’altre intern va intentar defensar-se amb una cadira. Els forts cops van alertar els funcionaris que estaven de guàrdia al mòdul, que van entrar ràpidament per poder reduir el reclús. Això va evitar que l’incident fos més greu. Tant CCOO com CSIF van assenyalar que el pres va amenaçar els funcionaris amb un ferro i que els va manifestar que la seua intenció era matar l’altre. D’altra banda, també van assenyalar que diversos funcionaris van haver de ser atesos per contusions lleus. Segons CSIF, el pres que va iniciar l’agressió va ser traslladat a l’Arnau per ser atès de les ferides que presentava a les mans. Finalment, cap a les 2.30 hores, els Mossos d’Esquadra el van tornar a reingressar a la presó al negar-se a rebre assistència mèdica.

Insten a invertir en la presó i diuen que “és un centre de plastilina”

Els sindicats de presons porten anys reclamant la necessitat de millores a la presó de Lleida, que van qualificar de “plastilina”, sobretot a les zones com el departament de règim tancat, que acull presos conflictius. Sobre això, CSIF va assenyalar ahir que “els serveis penitenciaris de la Generalitat fan de nou el ridícul al mostrar-se públicament la falta d’inversions en seguretat passiva a la presó de Lleida així com l’estat lamentable d’aquesta infraestructura”. Per la seua part, CCOO va dir que és necessari “construir un centre nou amb la celeritat més gran possible” a més a més de reclamar reforços de personal. “Ens trobem amb un centre del mil·lenni passat que cau a trossos”, va dir a través d’un comunicat. Els treballadors porten setmanes protagonitzant protestes per exigir més seguretat després de l’assassinat d’una companya en mans d’un intern a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona.