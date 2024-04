Sufoquen un incendi en una casa a Lleida i redueixen l'home que l'hauria provocat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la tarda en un incendi que ha cremat una casa situada entre els carrers Maria Montesori i Albarés de Lleida, a la zona de Copa d'Or. Segons ha pogut saber SEGRE, el foc hauria estat provocat per un home que ha intentat agredir agents dels Mossos d'Esquadra després de sortir de la casa, completament afectada pel fum, i que finalment ha estat reduït per la policia. L'home ha estat atés pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i evacuat en ambulància a un centre sanitari. La Guàrdia Urbana ha acordonat el carrer Montesori i els solars adjacents per seguretat. El succés ha provocat una gran expectació.

En l'edició d'aquest dimarts de SEGRE explicarem els detalls i publicarem imatges de l'incident