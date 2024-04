ERC i la CUP declinen participar en un debat electoral de l'ANC a Lleida perquè hi ha partits d'extrema dreta

detail.info.publicated acn

ERC i la CUP han declinat la invitació de l'ANC de Lleida i el Segrià a un debat electoral entre partits independentistes, on s'hi ha convidat partits d'extrema dreta com Aliança Catalana i el Front Nacional Català (FNC). Les dos formacions es mostren "enormement preocupades" per l'ascens de l'extrema dreta, tant a Europa com als Països Catalans i per això es mostren a favor de "combatre-les". En aquest sentit, remarquen que en la llibertat d'expressió no s'hi poden emparar "discursos d'odi" o que atempten contra els drets i llibertats de milers de catalans. També es mostren preocupats pel fet que l'Assemblea de Lleida falti als seus estatuts fundacionals on es recull que aquest tipus de formacions no hi tenen cabuda.

Segons la CUP i ERC el projecte independentista ha de ser el d'un "país obert i divers" on no es defineixi la seva ciutadania en funció de qui són i d'on venen sinó pel país que es vol construir. Així mateix, destaquen que no és es podrà guanyar si es deixa clar que el projecte independentista és per construir un país més just i més solidari. En aquest sentit, apunten que no volen construir un país com l'estat espanyol, "que gira l'esquena a una part de la seva població".

El debat en qüestió està previst per aquest dimecres a dos quarts de vuit a la sala Maristes de Lleida i s'ha convidat als caps de llista de la circumscripció de Lleida de totes aquelles formacions parlamentàries i extraparlamentàries que concorren a les eleccions del 12-M i s'auto-declaren independentistes. Es volen abordar aspectes com la llengua, la migració i l'espoli fiscal. S'ha convidat a ERC, Junts + Puigdemont, la CUP, el FNC, Alhora i Aliança Catalana.