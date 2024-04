Les firetes de Lleida obren el cap de setmana amb vint atraccions

L’antiga Hípica, al camí de Grenyana, ja acull els primers firaires, que instal·laran una vintena d’atraccions llestes per a la Feria de Abril d’aquest cap de setmana, mentre que per a les Festes de Maig n’hi haurà al voltant de mig centenar. Així ho va assegurar el president dels firaires, Hugo García, que va assenyalar que després de la Feria de Abril obriran el 4 de maig i hi seran fins al 26, l’últim dia de l’Aplec. García va afegir que els dies 13 i 20 obriran sense música ni soroll perquè puguin anar-hi nens petits i famílies i que aquest any han soterrat el cablatge de la zona de les caravanes. L’entitat també demanarà ajuda a la Paeria per tenir net el recinte.