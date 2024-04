Oferta rècord de places d'FP amb un augment del 7,7%

L’oferta de Formació Professional (FP) per al pròxim curs 2024-2025 assolirà la xifra rècord de 486.199 places en el conjunt de Catalunya, un 7,7% més. El total d’està repartit en els tres organismes que gestionen l’FP: el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya n’oferirà 38.570, Educació 174.737 i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 272.892 més. El pressupost general serà de 955,9 milions d’euros.

Respecte a l’oferta d’Educació, hi haurà 6.067 grups d’FP, 88 més, i els àmbits que més creixeran són els de sanitat (+7), informàtica i comunicacions (+3) i serveis a la comunitat (+3). Hi haurà 301 docents més i s’introduirà un mòdul de català en les famílies professionals d’administració i gestió; comerç i màrqueting; hoteleria i turisme, sanitat i serveis socioculturals. Aquest any hi haurà un únic procés de preinscripció del 24 al 30 de maig i s’assignaran les places en funció de la nota i la prioritat, no per ordre de petició. A més, l’alumnat que procedeixi d’un Batxillerat o grau mitjà afí tindrà prioritat.D’altra banda, l’institut Torre Vicens va acollir ahir dilluns la clausura del projecte Respcell-J, que ha desenvolupat al costat de l’institut Lorenzo Hervás de Conca i l’institut d’investigació IRBLleida, finançat per CaixaBank Dualitza i FP Empresa.