Vacants cinc de les setze places MIR de metge de família a Lleida

Marc Carbonell Lleida

Cinc de les setze places MIR de metge de família (doctors dels CAP) que es van oferir aquest any a Lleida han quedat desertes en primera instància. Són quatre vacants més que l’any passat, però la meitat que el 2022, quan inicialment en van quedar deu. En canvi, les 61 places d’especialitats hospitalàries per a facultatius, farmacèutics, psicòlegs i infermeres estan totes adjudicades. Així mateix, els vuit llocs d’Infermeria Familiar i Comunitària han estat assignats. El ministeri de Sanitat obrirà demà un segon procés de repesca, amb el qual s’espera cobrir les vacants amb metges extracomunitaris.

Les 85 places de Formació Sanitària Especialitzada que s’ofereixen aquest any a Lleida són cinc més que les de l’any passat: se n’afegeix una de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència, una altra de Psicologia Clínica, una més de Medicina Interna, d’Anestesiologia i Reanimació, i de Diagnòstic per a la Imatge.Catalunya és la comunitat amb més places de Medicina Familiar sense cobrir aquest any (han quedat vacants 98 de 371). Els 473 llocs desocupats a tot l’Estat han marcat una xifra rècord, de la qual el 97% pertany aquesta especialitat. Es confirma així que, un any més, l’Atenció Primària és la destinació que els metges troben menys atractiva.

Aquesta situació es dona malgrat el plus salarial de 9.000 euros anuals bruts instaurat fa dos anys pel departament de Salut per als metges que elegeixin Medicina Familiar fora de la província de Barcelona.

El sindicat Metges de Catalunya afirma que l’exercici professional de la Medicina als CAP es troba en un moment “agònic” i demana al futur Govern que dimensioni el problema com una “crisi de país”, ja que “està en joc el futur de l’assistència sanitària pública”. Encara que la falta d’interès per la medicina familiar “no és un fenomen exclusiu de Catalunya”, el sindicat valora que la seua incidència és “més aguditzada” que en altres territoris, i que l’abandó de l’especialitat per part de les noves generacions de facultatius és conseqüència del “desprestigi” que pateix arran de les “desastroses retallades” que hi va haver a partir de l’any 2010.

“Hi ha una petita millora en pacients de covid persistent”

L’associació Long Covid Lleida es va presentar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). - IEI

“Cal crear un circuit d’atenció per a pacients de covid persistent, tots recorren el mateix periple de metges que els fa desconfiar del sistema sanitari.” Ho va afirmar ahir la infermera Aranzazu Nieto, una de les impulsores del grup d’ajuda a pacients amb la malaltia, en la presentació de l’associació Long Covid Lleida, que reuneix una trentena d’afectats. “Vaig haver de guanyar-me la seua confiança en la primera sessió i demanar-los perdó com a sanitària”, va lamentar. Per la seua banda, la neuropsicòloga Anna Carnes va explicar que “estem en el procés de respondre preguntes com si podran tornar al punt d’inici, però estem observant una petita millora i és esperançador”. L’associació va comptar ahir amb el compromís d’ajuda de l’edil Anna Miranda; del diputat provincial Òscar Martínez; del subdelegat del Govern, José Crespín, i de la delegada Elena Fuses.