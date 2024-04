detail.info.publicated redació

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Urbana van detenir ahir un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.

Els fets van tenir lloc el dia 23 a les 14:10 hores, quan els agents es van adreçar al carrer Daniel de Lleida després de rebre avís que hi havia una parella barallant-se. En arribar-hi, la policia es va entrevistar amb un testimoni que els va explicar que havia vist una parella discutint al carrer i com l'home havia bufetejat la dona. Seguidament, van entrar en un edifici on va continuar la discussió. Els agents van pujar al pis i van localitzar la parella a l'interior. La dona va corroborar la versió del testimoni i va explicar que havia discutit amb la seua parella, cosa que passava de manera habitual.