La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys de presó i 219.000 euros de multa per a un psiquiatre lleidatà, J.R.P.P, acusat d’estafar i quedar-se patrimoni d’un pacient d’una clínica. El Ministeri Públic sol·licita que sigui condemnat per un delicte d’estafa (quatre anys de presó) i un delicte continuat d’apropiació indeguda (quatre anys). Es dona la circumstància que el metge ja va ser jutjat a l’Audiència de Lleida per un cas similar de què va ser absolt en 2023 per falta de proves. Està previst que el judici se celebri en el mateix tribunal el 2 de maig.

Ara serà jutjat per uns fets que van tenir lloc entre 2010 i 2015 quan, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, el pacient era dependent i “l’acusat es va aprofitar de la seua confiança i de la dels seus familiars”. Pel que sembla, els va comentar que pels serveis prestats havia contret un deute de 40.000 euros. Així, el setembre de 2010 es va firmar davant de notari un contracte vitalici pel qual el pacient va cedir a l’acusat la propietat d’una finca valorada en 176.000 euros i l’entrega de la seua pensió a canvi que assumís la totalitat de les despeses a la clínica. A partir de llavors, es va constatar una reducció dràstica de les despeses. El pacient va morir el 2015 i, segons la Fiscalia, el psiquiatre es va apropiar de la finca i de 20.809 euros dels comptes.