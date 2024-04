Lleida estrenarà un màster d'FP de fleca i brioixeria artesanal

L’Escola d’Hostaleria de Lleida estrenarà el pròxim curs 2024-2025 un màster de Formació Professional (FP) especialitzat en Forneria i Brioxeria Artesanal, que està destinat als alumnes que ja hagin cursat un cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, Pastisseria i Confiteria, va indicar la coordinadora d’FP a Lleida, Montse Casals. Serà el primer curs d’especialització d’FP per a tècnics de grau mitjà a la demarcació (només existeix aquest), mentre que ja són més habituals altres màsters per a estudiants que ja tinguin un títol de tècnic de grau superior.

El nou màster constarà de 600 hores de formació i 20 places, encara que des d’Educació es donaran per satisfets si finalment té al voltant d’una dotzena d’inscrits, al ser Lleida una zona de baixa densitat, va argumentar Casals. En aquest sentit, va afirmar que contactaran amb les persones que han cursat també el cicle de grau mitjà de Cuina i Gastronomia a l’Escola d’Hostaleria per proposar-los que s’inscriguin en el nou curs d’especialització.Tal com va publicar aquest diari, forners i pastissers de Lleida tenen dificultats per trobar personal, igual com ocorre en altres oficis, de manera que el relleu generacional en alguns negocis aquesta en qüestió. Aquesta nova formació especialitzada que impartirà l’Escola d’Hostaleria capacitarà per elaborar, presentar i maridar productes tradicionals de fleca i brioixeria artesanal de tot tipus (dolços o salats, per exemple) a partir de masses mare. En aquest sentit, es tracta d’una aposta pel respecte als requeriments de l’elaboració artesana, però aplicant tècniques actuals amb creativitat i innovació, complint la normativa de seguretat alimentària, prevenció de riscos i protecció mediambiental, segons detalla el document d’Educació amb orientacions per als centres que imparteixen aquest màster.

Capacitarà per elaborar, presentar i maridar productes artesans, però de forma creativa

Educació preveu 300 alumnes més en cicles el curs que ve

Aquest curs hi ha 7.061 alumnes matriculats a FP a Lleida i per al vinent Educació en preveu uns 300 més. El màster d’especialització en fleca i brioixeria artesana serà la principal novetat i la resta d’increment correspon a la implantació dels segons cursos de cicles que es van estrenar el setembre passat, com el de grau mitjà d’activitats domèstiques i neteja de l’institut Ronda o el superior d’audiologia proteica al Torre Vicens. A tot Catalunya s’oferirà la xifra rècord de 486.199 places d’FP, un 7,7% més que en l’actual. La preinscripció tant per als cicles mitjans com per als superiors està prevista del 24 al 30 de maig. Com a novetat, s’inclourà un mòdul de català en les famílies professionals que impliquin atenció a persones, com en les d’administració, comerç, hostaleria, sanitat i serveis socioculturals.