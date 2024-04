“Lluitarem perquè aquesta tragèdia no es repeteixi”

Treballadors de la presó de Ponent van retre ahir un sentit i emotiu homenatge a Núria López, la cuinera que va ser assassinada per un reclús a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona, el passat 13 de març. Agafats de la mà i portant roses, amb motiu de la diada de Sant Jordi, els assistents a l’acte van recordar la seua companya i van assenyalar que continuaran “donant guerra” per reclamar més mesures de seguretat perquè “aquesta tragèdia no es repeteixi”. Després de guardar dos minuts de silenci, van deixar les roses al costat d’una fotografia de la Núria.

La plantilla va tornar a exigir la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, als quals qualifiquen d’“incompetents” i les polítiques dels quals, van assenyalar, “són profundament equivocades”. En aquest sentit, el CSIF va mostrar la seua “més profunda decepció” per l’absència de les direccions de Ponent i el Centre Obert en l’acte d’ahir. Sobretot, després “dels gravíssims” fets ocorreguts dissabte en el departament de règim tancat, en què un pres va fer un forat a la paret de la cel·la per atacar un altre intern.Per aquesta raó, la plantilla de presons continua amb les protestes per exigir més mesures de seguretat, millores laborals i d’infraestructures. En aquest sentit, aquest divendres 26 d’abril els sindicats UGT, CCOO, CATC i Intersindical han convocat la primera vaga dels serveis penitenciaris. “Una alta participació pot suposar un punt d’inflexió que permeti aconseguir un acord de condicions de seguretat, amb l’adopció de mesures urgents, laborals i retributives”, van defensar. Per la seua part, CSIF no ha firmat la convocatòria de vaga al considerar que aquesta mesura no seria efectiva a causa dels elevats serveis mínims. Està prevista una altra jornada de vaga per al proper 11 de maig.