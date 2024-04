Paisatge desolador en diverses zones de la Mitjana després dels focs

La mitja dotzena d’incendis registrats al parc de la Mitjana en els últims deu dies, alguns dels quals intencionats, han calcinat el paisatge de diverses zones d’aquest pulmó natural de la ciutat.

Una de les més afectades, que alhora també és una de les més conegudes per les persones que passegen habitualment pel parc, és l’entorn del pont de ferro sobre la clamor de les Planes, que ha quedat completament arrasat per les flames. A poca distància d’allà, també hi ha un altre sector, situat entre l’embarcador i el camí que parteix d’aquest viaducte cap a la gran passarel·la central que travessa el riu, que va quedar molt danyat per un dels primers focs. Al marge esquerre del riu també ha quedat calcinada part d’una zona situada entre el curs i la Bassa Gran, encara que aquesta queda fora dels circuits habituals dels visitants. Així mateix, també hi ha un altre punt afectat, aquest de reduïdes dimensions, entre el canal de Balaguer i el camí de Grenyana. Precisament, aquest cap de setmana se celebra la festa del parc de la Mitjana.