Cobertes 3 de les 5 vacants MIR de metge de família a Lleida

Tres de les cinc places MIR de metge de família que aquest any havien quedat vacants en primera instància es van poder cobrir ahir gràcies a la repesca que va obrir el ministeri de Sanitat per a facultatius extracomunitaris. Així, només queden dos places sense assignar de les 85 de Formació Sanitària Especialitzada que s’oferien a Lleida. Els vuit llocs d’Infermeria Familiar i Comunitària han estat coberts, així com els 61 d’especialitats hospitalàries per a metges, farmacèutics, psicòlegs i infermeres.

A tot Catalunya han quedat 22 vacants, i a tot l’Estat només s’han pogut cobrir 213 de les 459 vacants en Medicina Familiar i Comunitària, de manera que han quedat 246 places desertes, més del doble que les 113 de fa un any.A l’Estat hi ha hagut tres unitats docents que no han aconseguit ocupar cap plaça de metge de família, ni en el primer torn ni en la repesca. Són els equips de Barbastre, Miranda de Ebro (Castella i Lleó) i Coria (Extremadura). Per contra, 147 van aconseguir el cent per cent d’ocupació.

D’altra banda, la Diputació va acollir ahir dimecres la primera jornada de la nova Associació Sostenibilitat, Educació i Salut (ASES), una entitat que acaba de nàixer a Lleida amb l’objectiu de “treballar la sostenibilitat perquè les persones i el planeta guanyin salut i benestar”, segons va explicar la seua presidenta, Ana Rodríguez. L’associació compta, de moment, amb una desena de membres que inclouen metges, infermeres, psicòlegs, sociòlegs, mestres i un arquitecte. “Aprofitarem la importància de l’educació, si les noves generacions aprenen bones pràctiques i es comporten de forma sostenible milloraran la seua salut i la del planeta”, va afegir. Els eixos en què ASES treballarà seran la “governança i ètica d’institucions públiques i privades de qualsevol sector, així com temes socials i ambientals pel seu impacte en les malalties”. Un dels seus primers objectius serà millorar la gestió dels residus en els centres sanitaris.