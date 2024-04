Les denúncies dels consumidors a Lleida van augmentar un 37,3% l’any passat

Les denúncies de ciutadans que creuen que s'han vulnerat els seus drets com a consumidors a Lleida van augmentar un 37,3% l’any passat assolint les 103. La majoria són per vulnerar drets lingüístics o no entregar un producte o prestar un servei. Així ho ha informat avui el director de l’Agència Catalana de Consum, Albert Melià, que ha detallat que a la vegueria de l’Alt Pirineu es van comptabilitzar 22 denúncies l’any passat i que el sector de l’hostaleria i les empreses subministradores de llum, gas i aigua concentren la majoria de les demandes.

D’altra banda, l’Agència Catalana de Consum va dur a terme 555 inspeccions a negocis i empreses que van comportar 53 expedients sancionadors la quantia total dels quals va ascendir als 116.803 euros. D’aquestes, 20 van ser per no facilitar la documentació o les condicions de venda d’un subministrament o servei, 11 per vulnerar els drets lingüístics, 10 de relacionats amb els preus de productes, 5 per clàusules i pràctiques abusives, 4 per no subministrar o facilitar dades, 2 per frau o engany i 1 per pràctiques comercials deslleials.

Respecte a les reclamacions dels consumidors, en tot 2023 se'n van presentar 1.258 a Lleida, un 5,4% més, de les quals el 70% es van resoldre mitjançant un procés de mediació o arbitratge. Melià ha destacat que aquest índex de resolució és el més alt de tot Catalunya i que el 35% de les reclamacions són per incidències relacionades amb empreses subministradores de llum i gas, concretament pel lloguer o lectura dels comptadors. Li segueixen les queixes de telefonia i internet (14%), la compra de productes tèxtils, informàtics o de vehicles (13%) i serveis financers (10%). El director de l’Agència Catalana de Consum ha detallat que Endesa (147), Naturgy (100), Orange (82), Iberdrola (47) i Energia XXI (44) són les empreses que més reclamacions van rebre a Lleida. A la vegueria de l’Alt Pirineu es van comptabilitzar 254 reclamacions i es van resoldre el 45% mitjançant mediació o arbitratge. La majoria d’aquestes queixes també eren contra empreses que deixen serveis de llum, aigua i gas, béns de consum, telecomunicacions, serveis financers i transports.