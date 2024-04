Escorcoll policial en una constructora de Lleida pel cas ambulàncies

Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil van portar a terme ahir un escorcoll a la seu central de la constructora Benito Arnó e Hijos a Lleida i de les seues oficines a Barcelona en una operació que forma part de la investigació del denominat cas ambulàncies, en què el titular del jutjat número 5 de l’Audiència Nacional investiga suposades irregularitats en la licitació i adjudicació de lots del concurs de transport sanitari urgent, entre aquests el del pla de Lleida, a Ambulàncies Egara el 2015.

Segons la informació facilitada per fonts solvents, l’escorcoll a la seu de Lleida, ubicada al costat de la plaça de l’Ereta, va començar a primera hora i es va prolongar durant tot el dia, i hi va ser present el fiscal anticorrupció de l’Audiència Nacional.Van precisar que l’objectiu era obtenir documentació i que no hi va haver cap detingut. Fa poc més d’un any, el 2 de març del 2023, també hi va haver un altre escorcoll a la seu d’ambulàncies Egara a Lleida, ubicada al polígon de Camí dels Frares. Aquesta causa és una peça separada del denominat cas del 3% de presumpte finançament irregular de Convergència i el director general de la constructora lleidatana figura com a investigat en ambdós procediments.Fonts pròximes a Benito Arnó van subratllar que no es tracta d’una investigació que afecti pròpiament aquesta constructora, sinó la recerca de documentació relativa a Ambulàncies Egara. En aquest sentit, van destacar que “l’única relació” entre les dos empreses és que la base operativa d’Ambulàncies Egara a Lleida és propietat de Benito Arnó, que l’hi va llogar en el seu dia.Tant aquesta causa com la del 3% estan en mans del jutge Santiago Pedraz. El març de l’any passat, el magistrat va ordenar una vintena d’escorcolls en diferents seus de la firma d’ambulàncies.