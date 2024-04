Medalla Narcís Monturiol per al professor de la UdL Gustavo Slafer

El professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL) Gustavo Slafer rebrà la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat al mèrit científic i tecnològic. Slafer, que també és investigador del centre Agrotecnio i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), treballa a la universitat des del 2003 i les seues investigacions en l’àmbit de l’enginyeria agroalimentària se centren en les bases fisiològiques del rendiment de les collites per augmentar la seua producció amb un ús eficient dels recursos, millorant així la sostenibilitat i reduint l’impacte ambiental que generen. Slafer també és professor honorari de les universitats de Nottingham (Regne Unit) i Buenos Aires (Argentina). Fa dos setmanes Slafer i el grup de fisiologia de cultius que lidera van rebre el premi Mensa Lleida al coneixement científic i tecnològic per millorar “la qualitat, sostenibilitat i productivitat” dels cultius. Rebran la medalla Narcís Monturiol deu investigadors, sis homes i quatre dones, i la Placa Narcís Monturiol serà per al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Serà el novè investigador de la UdL que rebrà aquesta distinció. Els anteriors van ser la catedràtica Rosa M. Poch Claret (2023); Paul Christou (2020); Olga Martín (2018); Ramon Albajes (2002) i Ignacio Romagosa (1998), tots de la facultat d’Agrònoms. També el van guanyar Conxita Mir (2009) de la Facultat de Lletres, Enric Herrero (1996) i Xavier Matías-Guiu (2015) de la de Medicina i Luisa F. Cabeza (2012) de l’Escola Politècnica Superior.