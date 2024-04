Més 'mates' i comprensió lectora

La Generalitat va aprovar aquest dimecres actuacions per millorar la competència matemàtica i lectora dels alumnes, amb materials manipulatius i més hores de matemàtiques als centres educatius, així com un reforç de l’oralitat per millorar la comprensió lectora, després dels mals resultats de l’últim informe PISA i de les competències bàsiques. En matemàtiques, aquestes avaluacions mostren que a primària és necessari incidir en qüestions com la numeració i el càlcul; i l’espai, la mesura i els gràfics. I a secundària, en el sentit numèric i l’espacial i de mesura. A més, en aquestes dos etapes la meitat dels errors dels estudiants es concentren en la connexió entre competències, reflexions, argumentació i resolució de problemes. Educació acompanyarà els docents de dos-cents centres de tot Catalunya (120 de primària i 80 de secundària, prioritzant els de màxima complexitat) perquè puguin destinar dos hores més a la setmana en l’horari lectiu a millorar les matemàtiques a través de l’experimentació amb els materials manipulatius, a quart i cinquè de primària i primer i segon d’ESO.

El pla de reforç de les mates rep el nom de Florence, en al·lusió a la infermera i estadista britànica Florence Nightingale, i tindrà una durada de tres anys, a partir del pròxim curs 2024-2025, amb un pressupost que s’enfila fins als 2,4 milions d’euros. Es crearà un equip de dotze docents de primària i dos de secundària que quedaran alliberats per centrar-se en aquest programa.Quant a la competència lectora, la Generalitat preveu crear “en el que queda de curs” xarxes de centres que treballaran la competència lectora i es calcula que hi participaran uns 250 centres de forma voluntària. El pla preveu reforçar la llengua oral catalana i s’ha començat a treballar ja aquest curs formant assessors de Llengua i Cohesió Social i elaborant materials de formació.

També contempla continuar desplegant el Pla de Biblioteques, treballar la fluïdesa lectora i campanyes de promoció de la lectura en família, i Educació ha elaborat orientacions de lectura literària per a les etapes d’infantil, primària, ESO i batxillerat. A més a més, ha aprovat prorrogar l’acord amb l’Institut Français per potenciar l’ensenyament d’aquesta llengua.

Classes de català per a famílies d’alumnes de l’institut Maria Rúbies

La docent Noëlia Boirach, fent la primera classe de català a mares i pares del Maria Rúbies. - MAGDALENA ALTISENT

L’institut Maria Rúbies va acollir ahir la primera classe de català que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ha organitzat per a les mares i pares d’estudiants del centre. Són gratuïtes i de moment s’hi han inscrit sis persones, originàries de Cuba, Romania, el Perú i el Senegal. Porten entre 2 i 22 anys a Catalunya, però no parlen català, i han decidit que ara és el moment de començar a aprendre’l. Consideren que els anirà bé per comunicar-se millor, entendre la documentació de l’institut i de les administracions i per a la seua feina. Després de la sessió inicial, van considerar que “no és tan difícil com pensàvem”.La professora, Noëlia Boirach Motlló, va dedicar la primera sessió a ensenyar com es pronuncien les lletres de l’abecedari en aquest idioma, amb exemples senzills, i els va recomanar també anar a la biblioteca a llegir llibres o còmics en català i veure televisió en aquest idioma.Hi ha previstes classes cada dimecres fins al mes de juny i reprendre-les el pròxim curs. Les mares i pares poden portar els seus fills, que podran seguir les sessions o fer els deures. El director de l’institut, Ramon Segura, va indicar que la iniciativa va partir del centre i que a l’AFA, que finança l’activitat, “li va semblar ideal per fomentar la inclusió i la participació de les famílies d’origen estranger que tinguin interès”. Espera que el pròxim curs augmentin els inscrits al curs.