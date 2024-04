Un miler de persones al Dia de les Esquadres a Lleida

detail.info.publicated Redacció VÍDEO D'ALBERT GUERRERO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Llotja de Lleida acull aquest dijous per primer cop l'acte central de la celebració del Dia de les Esquadres dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Ponent, que els últims anys tenia lloc a la Seu Vella.

La sala principal de la Llotja s'ha omplert amb un miler de persones en un acte en què el comissari en cap de la regió policial de Ponent, Josep Maria Estela, ha recordat que al mes de novembre es complirà el 25è aniversari del desplegament integral dels Mossos al pla de Lleida. "La nostra raó de ser és el servei a les persones i, per això, reforcem el compromís de servei públic", ha dit Estela.

El comissari ha recordat crims resolts per la policia catalana a Lleida com el d’Isabel Bascuñana, Marina Ruiz o Manoli Pulido i també ha assegurat que no han abandonat cap dels casos que estan per resoldre, com els d’Isaac Martínez o Santiago Mir.

Estela ha reivindicat que es necessiten infraestructures, mitjans i efectius per als Mossos d'Esquadra.

La delegada del Govern, Montse Bergés, ha destacat que s'ha dotat la regió amb 175 efectius més i que s'arriba als 1.100 així com també que a l'estiu començaran les obres de la nova comissaria de Mollerussa i també que l'executiu preveu tramitar en breu el projecte de la nova que es farà a Lleida ciutat.