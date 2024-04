El Col·legi de Metges estrena seu, amb 36 apartaments per a professionals de fora

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova seu del Col·legi de Metges de Lleida, al número 41 de l’avinguda Rovira Roure, va obrir ahir després de vint mesos d’obres i una inversió de set milions. En una ubicació estratègica per la seua proximitat amb els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, del campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida i del CAP Onze de Setembre, pretén “fixar i atreure el talent a Lleida i servir de punt de trobada per a metges, des d’estudiants fins a jubilats”, va explicar el president, el doctor Ramon Mur. Va afirmar que és la primera seu a l’Estat que inclou apartaments perquè metges de fora es puguin allotjar temporalment mentre viuen i treballen a la ciutat, i va detallar que es prioritzaran per als MIR.

La nova seu compta amb 4.000 metres quadrats distribuïts en 1.800 d’ocupats per 36 apartaments de 30 metres quadrats, uns altres 1.300 de destinats a la seu col·legial, i 1.100 per a altres usos, com el pàrquing. Els 36 habitatges, totalment moblats i equipats, ofereixen un espai de 30 metres quadrats, cada un amb un llit doble. Quatre estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i hi ha la possibilitat de reservar-los amb plaça de pàrquing. Els pisos, propietat de Mutual Médica i gestionats pel Col·legi, costaran uns 700 euros al mes. “Ja tenim sol·licituds per ocupar la meitat dels apartaments”, va assegurar el president. La idea és que els metges que ho necessitin lloguin l’espai durant un any.

La seu compta amb un espai de recepció i atenció als col·legiats, despatxos, sales de juntes i presentacions, a més d’una zona social i de restauració batejada com el Casal del Metge. Així mateix, disposa d’una sala de formació polivalent amb aforament per a cent persones, finançada per la Diputació. “Serà intercol·legial, per a persones de les dotze professions sanitàries”, va explicar Mur.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va valorar que “malgrat les complicacions, ha valgut la pena”. El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que permetrà “l’arrelament de projectes de vida als nostres pobles”. També van intervenir el president de Mutual Médica, Luis A. Morales; el president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, Tomás Cobo; la delegada del Govern, Montse Bergés; i el subdelegat del Govern central, José Crespín.

Insta a potenciar Medicina Familiar i a reformar l’Atenció Primària

“Fa falta una reforma de l’Atenció Primària i del sistema sanitari. Som el cinquè país del món amb millor ràtio de metge per usuari, potser el problema no és de falta de metges, sinó que els tenim fent d’administratius. En falten d’algunes especialitats, com anestesistes o radiòlegs, però el que falta sobretot és una planificació de les necessitats”, va valorar Ramon Mur.Respecte a les dificultats per cobrir les places MIR de Medicina Familiar, va explicar que s’ofereixen moltes més que d’especialitats hospitalàries, encara que va apuntar que “no s’està potenciant com l’especialitat que podria ser per fer-la més atractiva”. Després de la repesca que el ministeri de Sanitat va obrir dimecres per a extracomunitaris, a Lleida només van quedar dos vacants MIR de Metge de Família.