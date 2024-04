Onze multes a negocis de Lleida per eludir l’ús del català

L’Agència Catalana de Consum va imposar l’any passat a Lleida 11 sancions a negocis, empreses i companyies de serveis per vulnerar els drets lingüístics a l’eludir l’ús del català. Segons va detallar el director d’aquest ens, Albert Melià, aquestes sancions s’imposen per no tenir els rètols, cartells o etiquetes dels productes en català, i l’import d’aquestes 11 infraccions va ascendir als 6.400 euros.

El total de multes de Consum l’any passat a Lleida van ser de 53, l’import total de les quals va ascendir als 116.803 euros i es van imposar després de fer 555 inspeccions.

Melià també va dir que les denúncies dels consumidors a Lleida van augmentar un 37,3% l’any passat i van assolir les 103, mentre que a la vegueria de l’Alt Pirineu se’n van comptabilitzar 22.

Sobre les reclamacions de consumidors, el 2023 se’n van presentar 1.258 a Lleida, un 5,4% més, de les quals el 70% es van resoldre amb un procés de mediació o arbitratge. Melià va destacar que aquest índex de resolució és el més alt de Catalunya i que el 35% d’aquestes són per incidències amb subministradores de llum i gas.