El ple de la Paeria de Lleida aprova la pujada de la tarifa de l’aigua

El ple municipal de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres la pujada de les tarifes de l’aigua i del clavegueram, amb els vots a favor del PSC i ERC, el vot en contra de PP i Vox i l’abstenció de Junts i el Comú. Un encariment que serà de fins a 0,51 euros al mes per als usuaris que no superen el primer bloc de consum –9 metres cúbics al mes–, que són el 86%, mentre que per a la resta els augments seran més grans, fins un màxim de 15 euros al mes per als quals superen els 100 metres cúbics al mes.

A més de la pujada tarifària, l’empresa concessionària, Aquàlia, habilitarà un fons social destinat a evitar talls de subministrament a persones i famílies vulnerables, que no només es limitaran als quals tinguin contenidors individuals, sinó també en els comunitaris, i invertirà 570.000 euros a l’any en obres pactades amb la Paeria per millorar la xarxa d’aigua. Aquest augment ho van acordar fa unes setmanes el govern socialista amb els republicans i és la reedició de l’acord que hi va haver l’anterior mandat pel mateix motiu, quan els primers estaven en l’oposició i els segons tenien l’alcaldia.

Tant l’alcalde, Fèlix Larrosa, com la tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, han dit que aquest pacte suposarà “un millor aprofitament de l’aigua i que els veïns no paguin ni un euro en noves inversions, ja que ho farà Aquàlia”, a més que la pujada tarifària “serà d’uns cèntims” a la majoria dels ciutadans. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, ha afegit que “és impossible destinar 500.000 euros en inversions sense que es pugin tarifes i amb aquest pacte tindrem una infraestructura moderna, eficient i preparada per al futur”.

Per la seua part, el cap de l’oposició, Xavi Palau, ha criticat que amb aquest acord “aquest any pagarem més impostos que l’anterior, ja que aquesta pujada de tarifes es menjarà la baixada de l’IBI que van aplicar aquest any” i ha lamentat que “tenim un problema amb la gestió i supervisió de les inversions”. L’edil de Vox Josep Roca, ha afirmat que la pujada “no suposarà cap millora per als ciutadans”, mentre que la del Comú, Laura Bergés, assegura que el pacte “tenia marge per negociar millores” i reclama la revisió de les condicions del fons social.

D’altra banda, la regidora de Junts Neus Caufapé, ha criticat “les inversions aïllades i puntuals” que contempla l’acord i ha demanat “un pla interventor per als 11 anys que durarà la concessió”. Ha recordat que, en el dia d’avui, “Lleida és la sisena ciutat amb l’aigua més cara de l’Estat”.