17.767 aspirants, 1.540 a Lleida, a les oposicions convocades per Educació d'avui

Un total de 17.767 persones, 1.540 a Lleida, aspiren a cobrir les 9.344 vacants de 90 especialitats diferents convocades per Educació en unes oposicions que arranquen avui. És el primer procés ordinari després dels concursos i oposicions extraordinàries d’estabilització. En dos anys s’han convocat més de 36.000 places. Quan finalitzi l’actual procés, Educació calcula que el percentatge d’interinitat serà inferior al 8%.

Els aspirants van haver d’enviar ahir per email la seua programació didàctica. Avui han d’entregar-la en paper i afrontar la primera prova, que consta d’una pràctica i el desenvolupament d’un tema. La segona prova serà la presentació de la programació didàctica i de la situació d’aprenentatge.Es convoquen 2.131 places de mestre i 6.947 de professors de Secundària, així com 55 docents d’Escola Oficial d’Idiomes, 71 d’arts pràctiques i disseny i 9 de mestre de taller d’aquest mateix àmbit, i 131 d’FP. Per especialitats, són 720 de matemàtiques, 705 d’educació primària, 627 d’anglès, 555 de català, 519 d’orientació educativa i 509 de tecnologia.Al setembre, els nous funcionaris en pràctiques que hagin superat aquest procés o els d’estabilització començaran a treballar en els centres de destinació.