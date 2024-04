Final del conflicte en presons amb més seguretat i sou per al personal

La Generalitat i els sindicats de funcionaris de presons UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical van acordar la matinada d’ahir la inversió d’uns 30 milions a millorar les condicions laborals i de seguretat per als treballadors, que s’aprovaran en el Consell Executiu de dimarts vinent. Això va permetre desconvocar les vagues de funcionaris de presons previstes per ahir i per a l’11 de maig, la vigília de les eleccions del 12-M. L’acord va ser firmat després de l’última reunió per abordar les reivindicacions dels funcionaris de reclusos arran de l’assassinat de la cap de cuina de la presó Mas d’Enric a mans d’un reu, que va provocar protestes en diverses presons, entre les quals la de Lleida.

El pacte preveu renovar els equips d’intervenció, s’incorporaran botons personals i aparells transmissors i adequar els centres als estàndards tecnològics actuals. També substituir els interns a les cafeteries per personal extern, formar en defensa personal els treballadors, una prova pilot per detectar i inhibir drons i telefonia mòbil, renovar els equips de respiració autònoma, estudiar la incorporació d’escàners corporals i revisar els protocols d’emergència i seguretat i els procediments disciplinaris i sancionadors. Finalment, inclou valorar l’obligatorietat de treballar en binomis en les situacions de més risc, ampliar la borsa de treball en un mínim de 500 treballadors, adquirir la matèria primera ja tallada i fixar els estris tallants a les taules.Quant a les millores del personal de règim intern, es preveu incrementar entre un 13% i un 22% el complement específic (en la majoria de casos suposarà un augment de 10.100 euros anuals), eliminar la limitació dels canvis de servei i augmentar un 40% les quanties de les hores extra. També millorar les compensacions de festius, incorporar un complement als serveis de diumenge de 19 euros en torn de dia i 38 en torn de nit i augmentar l’import de les hores extra aquests dies en un 23%. Pel que fa al personal d’administració, s’implementarà el teletreball en les mateixes condicions que la resta de funcionaris de la Generalitat, al personal de rehabilitació s’equipararà el sou dels treballadors socials al d’educadors socials, i a ambdós àmbits se’ls incrementarà en un 13 per cent el complement específic.

Botons per al personal, cafeteries sense interns com a empleats i prova per inhibir drons i mòbils

Per la seua part, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, va qualificar d’“històric” l’acord que s’ha assolit i va subratllar, a més, que era necessari perquè l’últim conveni es va firmar el 2006, fa gairebé dos dècades de l’acord. Vilagrà va remarcar que l’acord tindrà els fons necessaris malgrat el rebuig als pressupostos catalans d’aquest any.

Per la seua part, els sindicats signants, UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical, van destacar que l’acord té “rang de conveni col·lectiu, d’obligat compliment” per la conselleria de Justícia. En canvi, el portaveu d’ACAIP va assegurar que “una companya morta no té preu, això no es pot negociar amb un acord de condicions laborals”. CSIF també s’havia desmarcat de les jornades de vaga.