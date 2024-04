Empresonat el jove que va agredir sexualment una embarassada en ple carrer a Lleida

El jutjat de guàrdia va decretar aquest dissabte presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 21 anys que va ser detingut aquest divendres acusat d’agredir sexualment una embarassada en ple carrer (vegeu SEGRE d’ahir).

El jutge va acordar aquesta mesura després que ho sol·licités la Fiscalia. Es tracta d’un home que tindria antecedents policials per fets similars. L’home va ser arrestat per un agent de la Guàrdia Urbana que estava fora de servei. Va ocórrer cap a les 11.00 hores entre l’avinguda Madrid i el pont Vell quan un jove, sense badar boca, va seguir una dona embarassada per acabar abordant-la per fer-li tocaments als genitals. La víctima va quedar en estat de xoc. Un agent de la Guàrdia Urbana, que estava fora de servei i passava per la zona, es va adonar de l’actitud sospitosa de l’individu i va pensar que podia tractar-se d’un lladre. Tanmateix, va veure l’agressió. Llavors, el policia va acudir a socórrer la dona i va seguir i va retenir el presumpte agressor. Posteriorment, una patrulla va acudir al lloc i va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual. Així mateix, es van entrevistar amb la víctima perquè presentés la corresponent denúncia.

Els cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual en la demarcació, la qual cosa representa un augment del 36% respecte al 2022, quan n’hi va haver 197, segons les dades del ministeri de l’Interior, en què hi ha comptabilitzats els casos de la província i de la capital. És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana. D’aquests, 105 van ser violacions davant les 77 registrades el 2022 (36,4% més). A Lleida ciutat hi va haver 130 casos.