Jornada de portes obertes a la UdL amb 3.787 assistents

Un total de 3.787 persones de 1.493 poblacions diferents van visitar ahir les instal·lacions de la Universitat de Lleida (UdL) en la seua jornada de portes obertes. Una xifra d’assistents que és un 55,68% més que en la passada edició, en la qual a més de les instal·lacions a Lleida ciutat es van poder veure les que la UdL té a Igualada i la Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu que utilitzen en el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal, que era la principal novetat d’aquest any. Les instal·lacions de Lleida ciutat les van visitar 3.222 persones i a Igualada van ser 367, un 54% i un 70% més que les que hi va haver a la jornada de portes obertes del 2023 respectivament. A la Seu d’Urgell, on la Universitat de Lleida té un campus d’INEFC, la visita es va portar a terme el cap de setmana passat amb 198 persones. Els centres que van rebre més visitants van ser la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, Agrònoms i INEFC. Respecte a la procedència dels visitants, un 43% són de Lleida, el 46% de la resta de Catalunya i un 9% d’altres zones de l’Estat com Aragó o les illes Balears. També van assistir-hi 23 famílies d’Andorra.