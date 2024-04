L'escola Enric Farreny de Lleida tanca una nova edició de les jornades dedicades al seu projecte artístic QUIN-ART!

Decoració del mur “Dance into the light”.Escola Enric Farreny

L’escola Enric Farreny de Lleida va celebrar el passat divendres la cloenda de les IX jornades QUIN-ART! que s’han dut a terme durant una setmana. QUIN-ART! és el nom del projecte artístic i transversal d'aquesta escola, reconegut pel Departament d’Educació com a projecte d’innovació i que té com a objectiu potenciar la sensibilitat artística plàstica i musical de l’alumnat del centre.

Aquest curs l’alumnat ha treballat el tema de la llum des dels diferents eixos i àrees de desenvolupament i d’aprenentatge. A més, el centre ha establert un treball col·laboratiu al llarg del curs amb l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol que ha afavorit iniciar sinergies de treball en equip i consolidar vincles tot estimulant l’aprenentatge artístic.

Segons ha explicat l'escola, s’han dut a terme activitats com: llum negra, càmeres fosques, teatre d’ombres xineses, llum i color, construcció de fanalets, decoració del mur “Dance into the light”, concerts instrumentals, cançons, balls, fotografia, jocs d’ombres, vitralls, creació i projecció de diapositives, contacontes a càrrec d’El Genet Blau i tallers de construcció rellotges de sol de la mà de David Porta membre de la Societat Catalana de Gnomònica, entre d’altres.

Els auxiliars de conversa internacionals que estan fent la seva estada Erasmus al centre també han ajudat i col·laborat en la celebració d’aquestes jornades artístiques . A més, les famílies hi han participat amb l’elaboració d’una exposició de textos amb ombres i han visitat el passatge de la llum organitzat a l’escola. També s’ha fet col·laboració amb l’institut del barri, el Maria Rúbies, ja que la seva coral ha actuat a l'escola.