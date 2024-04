La Paeria vol personar-se en la causa judicial pels robatoris a l'Horta

La Paeria de Lleida demanarà personar-se com a part en la causa oberta contra els tres homes que van ser detinguts dimecres passat per robatoris a l’Horta i que van quedar lliures amb càrrecs després de passar a disposició. Així ho va anunciar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que veu “d’inadmissible” que se’ls imputi un sol delicte –un intent de robatori en una casa–, ja que, segons va dir, tenen “indicis que han participat en altres fets delictius”. El primer edil va assegurar que la seua posada en llibertat “ha generat un estat d’ansietat i de malestar en la ciutadania i, com a alcalde, he de sortir a contrarestar aquesta situació”. Per això, va afegir que, si acaben sent presents en la causa, demanaran que es revisi la decisió del jutge d’instrucció. Així, Larrosa va explicar que ha donat instruccions als serveis jurídics municipals perquè la Paeria pugui personar-se i que ho va comunicar a la junta de portaveus. Va explicar que els investigadors tenen indicis que els tres arrestats han participat en altres robatoris comesos tant a Lleida com fora de la demarcació. Els tres homes van quedar lliures amb càrrecs. Està previst que siguin jutjats el dia 27. La Fiscalia demanarà les condemnes d’un any i 11 mesos de presó (vegeu SEGRE de dissabte).