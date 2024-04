La parròquia de Balàfia seguirà oberta i amb activitat malgrat la marxa dels claretians

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La parròquia Sant Antoni Maria Claret de Balàfia no tancarà les portes i mantindrà l’activitat després de la marxa de la congregació dels claretians, prevista per a aquest agost i anunciada en la missa de diumenge passat pels mateixos preveres. El temple continuarà obert perquè és propietat del bisbat de Lleida, que nomenarà un nou rector després que el Govern Provincial dels Claretians de Catalunya li comuniqui formalment la seua decisió d’anar-se’n de la ciutat. Fonts del bisbat asseguren que tot el funcionament de la parròquia continuarà igual: es continuaran oficiant misses i el centenar de persones directament implicades en els deu grups que formen la congregació –entre els quals Càritas i el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica– no veuran afectada la seua activitat. Els grups van conèixer la decisió en el Consell Pastoral de dilluns passat dia 22, de la mà del Provincial P. Juan Martín Askaiturrieta.

Els tres preveres i els representants de cada grup van celebrar ahir un consell parroquial extraordinari en què van instar el Govern Provincial a revertir la seua marxa de Lleida o a donar més temps de marge (vegeu el desglossament). Va tenir lloc al seu antic temple del carrer Mossèn Pelegrí, també al barri de Balàfia, on porten establerts més de cinquanta anys.L’anunci dels claretians, que suposarà la marxa dels seus tres membres després de 140 anys a Lleida, va agafar per sorpresa els feligresos que van assistir a la missa de diumenge.

La notícia va causar un gran desconcert i diversos fidels es van resistir a abandonar la parròquia del carrer de Vic fins a rebre explicacions. Van plantejar mobilitzacions i van demanar una reunió amb el bisbe, Salvador Giménez, i amb el Govern Provincial dels Claretians. La marxa ve motivada per la falta de relleu, ja que dos dels tres preveres tenen gairebé 90 anys.Els claretians s’afegeixen a la mitja dotzena de congregacions que han abandonat les comarques lleidatanes en els últims anys. Així ho ha fet la Companyia de les Filles de la Caritat, Carmelites Missioneres, els germans de la Salle de Mollerussa, la comunitat Missioneres Filles del Cor de Maria, Sant Joan de Déu d’Almacelles, els frares franciscans (Frarets) i les Missioneres de la Immaculada Concepció d’Agramunt.

El secretari provincial es reunirà amb els membres de la parròquia

El pare Josep Codina, secretari provincial dels claretians, es reunirà amb els membres de la parròquia per tractar les seues inquietuds. Així ho van anunciar els seus membres en la reunió d’ahir, en la qual van llegir la carta que van enviar tant al Govern Provincial com al General, a Roma. “El tancament de la comunitat a Lleida ens deixarà sense referents, volem contribuir a buscar alternatives a la seua decisió”, resa el text. “Som conscients de què suposa la decisió per a tothom, però és fruit d’un llarg procés i entenem que és la més adequada per a la vida i missió de la província”, va contestar el secretari.