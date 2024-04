La Urbana identifica els sospitosos de nou abocaments il·legals de residus

La Guàrdia Urbana ha identificat els sospitosos de nou dels 18 abocaments il·legals de residus que ha localitzat per la ciutat i l’Horta en el que portem d’any, segons va informar ahir l’ajuntament. Una actuació policial que es complementa amb la que està portant a terme la brigada municipal d’inspecció d’escombraries, que des de la seua posada en marxa el novembre passat ha dut a terme 73 actuacions i ha detectat uns altres cinc possibles infractors pels carrers de la capital. Aquesta brigada està formada per quatre educadors ambientals i vuit agents cívics que detecten i revisen bosses d’escombraries, cartrons, residus i voluminosos abandonats per trobar indicis que permetin identificar els autors d’aquesta conducta. També s’encarreguen de retirar degudament les escombraries i d’avisar tant la Guàrdia Urbana com l’àrea de Medi Ambient perquè procedeixin a sancionar aquestes pràctiques, que estan tipificades com a infracció per l’ordenança municipal de neteja viària. L’ajuntament va recordar que ofereix un servei gratuït per a la recollida de residus voluminosos que recorre cada mes els barris, que només aconsegueix obtenir el 10% del volum de tota de la ciutat. També hi ha un telèfon gratuït per a la recollida de voluminosos, el 900 10 20 42.