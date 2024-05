Demanen 12 anys per violar, gravar nua i maltractar la seua parella a Lleida

La Fiscalia de Lleida sol·licita una condemna de dotze anys de presó per a un home acusat de violar i obligar la seua parella a despullar-se per gravar-la en vídeo. Els fets van tenir lloc l’any 2021 a la comarca del Pla d’Urgell. Està previst que el judici se celebri dijous de la setmana que ve a l’Audiència.

Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’home va amenaçar en reiterades ocasions la seua parella d’agredir-la si no accedia a les seues peticions sexuals i es deixava gravar nua. En una de les ocasions, suposadament fins i tot la va deixar abandonada en un camp.

Així, segons la Fiscalia, la dona, per temor de l’home i en contra de la seua voluntat, es despullava i accedia a mantenir relacions sexuals.

El Ministeri Públic considera que l’acusat és autor d’un delicte continuat d’agressió sexual, un delicte continuat de coaccions i un delicte de maltractament. Així, sol·licita una condemna de dotze anys de presó –deu per les violacions, un per coaccions i un altre per maltractament–, vuit anys més de llibertat vigilada, sis anys sense poder treballar amb menors d’edat, quatre de prohibició de tinença d’armes i una ordre d’allunyament d’un any superior a la condemna que se li imposi.

També sol·licita que indemnitzi la denunciant amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats.

Per una altra banda, s’ha de recordar que el jutjat de guàrdia va decretar dissabte presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 21 anys que va ser detingut divendres acusat d’agredir sexualment una embarassada en ple carrer (tal com va avançar SEGRE). El jutge va acordar aquesta mesura després que ho sol·licités la Fiscalia.

Es tracta d’un home que tindria antecedents policials per fets similars. El sospitós va ser arrestat per un agent de la Guàrdia Urbana que estava fora de servei. Va ocórrer cap a les 11.00 hores al pont Vell quan un jove va abordar una dona i li va fer tocaments als genitals.

Lleida va tenir 268 delictes sexuals el 2023, un 36% més que el 2022

Els cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a la demarcació, fet que representa un augment del 36% respecte al 2022, quan n’hi va haver 197, segons les dades del ministeri de l’Interior, en què hi ha comptabilitzats els casos de la província i de la capital. És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana.

D’aquests, 105 van ser violacions davant les 77 registrades el 2022 (36,4% més). A Lleida ciutat hi va haver 130 casos, la qual cosa suposa un increment del 58,5% del 2022. Així mateix, 51 van ser violacions (per les 37 el 2022). Una de les causes que expliquen aquest increment de dades, segons els experts, és que cada vegada hi ha més consciència a l’hora de denunciar. Una de cada tres víctimes eren nenes o adolescents.