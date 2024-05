Ganivets fixats a la taula i cursos de defensa personal a les presons

El Govern va aprovar ahir el nou model organitzatiu i de condicions de treball 2024-2027 per al personal penitenciari. Un acord al qual el departament de Justícia va arribar divendres passat amb els sindicats UGT, CCOO, IAC-CAT i Intersindical, per la qual cosa es va desconvocar la vaga que estava programada per al passat 26 d’abril i el proper 11 de maig. En aquest acord, a més d’incloure millores laborals i salarials, també se n’incorporen altres de seguretat com fixar a les taules de treball els objectes tallants com ganivets, cursos de defensa personal per als treballadors penitenciaris i una nova partida de radiotransmissors així com botons de seguretat.

Així mateix, l’acord inclou la substitució dels presos per personal extern a les cafeteries, adquisició de matèria primera ja tallada així com la valoració de les situacions de més risc en les quals serà obligatori treballar en binomis perquè cap funcionari no estigui sol durant un servei.

Unes mesures que des dels sindicats signants defensen que s’estaven treballant abans de l’assassinat de la cuinera de Mas d’Enric, a Tarragona, en mans d’un pres i que va desencadenar una sèrie de protestes per part dels treballadors per exigir més mesures de seguretat després d’anys denunciant l’augment de les agressions a les presons catalanes. Des de la Generalitat assenyalen que el nou model “suposa una millora del servei i de les condicions laborals dels treballadors amb la voluntat de continuar reforçant el model penitenciari català”. Així mateix, van afegir que es tracta del primer acord d’aquest tipus que s’aprova des del 2006, afecta prop de 4.900 empleats de l’àmbit penitenciari de Catalunya i el Govern destina 30 milions per fer-lo efectiu.

Altres mesures laborals i de seguretat que preveu són la incorporació de més personal, una altra de les reivindicacions històriques dels sindicats. Tanmateix, les accions de protesta continuen en alguns centres, com Brians, on ahir un grup de funcionaris va tallar durant una estona amb barricades de pneumàtics l’accés a la presó com a rebuig de l’acord firmat.

Sindicats continuaran exigint millores i una presó nova a Ponent

UGT i CCOO, signants de l’acord amb la Generalitat, van assenyalar ahir que continuaran treballant per aconseguir les mesures que no es contemplen i que, les que sí que hi són, es compleixin. Així mateix, van recordar que l’acord té rang de conveni col·lectiu i és d’obligat compliment amb l’administració. Van valorar positivament les millores laborals que conté el document, tot i que van admetre que n’hi ha altres que no s’hi inclouen i per tant continuaran treballant per aconseguir-les.Des d’UGT van insistir que aquestes mesures ja s’estaven negociant des de feia temps i que es continuaran negociant les que han quedat pendents. En la mateixa línia, CCOO va dir que continuaran lluitant per aconseguir mesures com el reconeixement d’agents de l’autoritat, edat de jubilació i derogació de circulars que “debiliten la seguretat als centres”.

Per la seua part, el CSIF, que no va firmar l’acord, va defensar que s’ha firmat “de forma precipitada” i amb la voluntat “de comprar la pau social” després de l’assassinat de Mas d’Enric. Així mateix, va considerar que no hi ha mesures de seguretat importants, clares i d’aplicació immediata i que no es recull cap punt per dotar els funcionaris de presons la consideració d’agents de l’autoritat.

Per això, va demanar que l’acord sigui votat per tota la plantilla. Pel que fa al Centre Penitenciari Ponent, els tres sindicats van coincidir que és necessària la construcció d’una nova presó per garantir la seguretat de la plantilla i dels interns. “Fer reformes és només posar pedaços a una presó que cau a trossos”, van defensar. En aquest sentit, van recordar l’incident que va tenir lloc el 20 d’abril passat, quan un intern del mòdul de règim tancat (DERT) va fer un forat a la paret de la seua cel·la amb un radiador per agredir el pres de la contigua.