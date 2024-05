'Monitors' en potència

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els 17 alumnes de l’Institut Escola Torre Queralt que cursen el Programa de Formació i Inserció (PFI) per ser auxiliars de suport en activitats socioesportives van posar en pràctica els seus coneixements ahir en una jornada lúdica i esportiva en la qual van ser els monitors d’alumnes d’altres PFI de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i de La Caparrella. Van passar el matí al pavelló Juanjo Garra, on els 70 joves van practicar l’escalada al rocòdrom gràcies a la col·laboració del Club d’Escalada i Muntanya de Pardinyes, van jugar a dodgeball i bàdminton, així com a futbol i bàsquet en castells inflables. També van fer una ruta en BTT pels carrils bici de la ciutat.

L’esdeveniment es va emmarcar en el projecte Esports, que pretén introduir la pràctica esportiva als alumnes de PFI, promoure els seus valors i crear xarxes de contacte. “Busquem que els nostres alumnes monitorin i liderin aquesta jornada i portin a terme pràctiques en un sentit molt més realista i amb companys de la seua edat, tot i que ja les fan en empreses des del febrer”, va explicar Àngel Ibaceta, director del Torre Queralt. “Tots han col·laborat i gaudit, i molts ja es coneixien”, va valorar. La primera jornada del projecte, que va comptar amb la participació de Saúl Craviotto i del pedagog Jordi Amenós, es va fer el novembre passat.

Els PFI estan destinats a joves d’entre 16 i 21 anys que no han acabat l’ESO. Són estudis voluntaris i la durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores). Superar-los comporta un certificat acadèmic i professional, així com la possibilitat d’accedir a cicles formatius de grau mitjà.

“Ens tracten molt bé i ho estem passant fenomenal”

“Hem fet molts esports i jocs tradicionals, els alumnes del Torre Queralt ens tracten fenomenal i ens ho estem passant molt bé”, van explicar Dayani, Ibrahima i Èric, alumnes de disset anys del PFI d’auxiliar de pastisseria i fleca a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. “Pensàvem que no podríem escalar gaire al rocòdrom, però ens hem sorprès”, van afegir. Així mateix, van celebrar que han guanyat un premi per un sandvitx i un cafè que van crear.