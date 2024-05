Fa dos anys que sanitaris del Santa Maria esperen actualitzar el sou

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vint-i-cinc sanitaris de l’hospital Santa Maria estan pendents d’una valoració per part de la gerència –l’empresa pública GSS– que els permeti actualitzar la seua carrera professional i, per tant, cobrar més. El sindicat Metges de Catalunya denuncia que hi ha una quinzena de facultatius afectats i que “la meitat porten dos anys pendents, quan el conveni diu que han de ser sis mesos”. Precisament, el reglament de l’hospital sobre la carrera professional, revisat el 2020, estableix que “la comissió d’avaluació es reunirà com a mínim cada sis mesos per tramitar els expedients que hi hagi pendents”. Tanmateix, la gerència afirma que el conveni col·lectiu SISCAT no recull aquest termini i assegura que “assolit el nivell de carrera professional, els treballadors percebran la totalitat de la retribució corresponent amb efecte retroactiu des de la data de la sol·licitud”. Els afectats són del grup professional 1: metges, farmacèutics, biòlegs, químics, físics i psicòlegs.

A més del reconeixement professional que suposa l’actualització, Metges de Catalunya detalla que els complements econòmics van dels 3.000 a 5.000 euros anuals, i adverteix que el retard pot causar problemes fiscals als sanitaris. Així mateix, també indica que si la pujada de nivell finalment no es reconeix, significarà un retard per a una nova valoració.El sindicat acusa la directora del centre de “retardar la valoració argumentant que té molta feina” i afegeix que “els facultatius també fem molts esforços per donar la millor atenció, per la qual cosa si un directiu no arriba a més té l’opció d’anar-se’n, delegar o que hi hagi un cessament per part de la gerència territorial”.Cal destacar que el Sistema d’Incentivament, Promoció i Desenvolupament Professional (carrera professional) és un pla de participació voluntària que estableix diversos nivells amb diferències retributives en funció de l’antiguitat, l’activitat assistencial, les aportacions en participació i la implicació, aptituds, formació continuada, docència i investigació.

Demanen la revisió dels criteris per a una plaça d’administratiu

CCOO va demanar a GSS la revisió del procés de selecció per a la contractació d’un oficial administratiu que va publicar el 8 de març, ja que l’entrevista professional té un pes del 45 per cent que considera “excessiu”, al tractar-se d’un criteri subjectiu. D’altra banda, el sindicat també denuncia que la convocatòria s’hagi obert a personal extern a l’empresa pública i lamenta que “es carrega el dret a promoció dels treballadors interns”. CCOO es va reunir amb la gerència i la va instar a publicar els resultats numèrics de cada candidat, i no només els llistats (provisional i definitiu) d’admesos per a l’entrevista, així com que es doni més pes a criteris numèrics i objectius com ara titulacions i hores de formació. El sindicat valorarà impugnar futures convocatòries “si no hi ha més transparència”.