Ajornen un judici a un psiquiatre al trobar un testimoni que creien mort

L’Audiència de Lleida va ajornar ahir el judici a un psiquiatre lleidatà, J.R.P.P, acusat d’estafar i quedar-se patrimoni d’un pacient –ja mort– després que tingués coneixement que un germà d’aquest últim era viu. Va ser durant les qüestions prèvies –les intervencions que s’atorguen a les parts abans de l’inici de la vista oral perquè facin consideracions, aportin documents i sol·licitin la nul·litat d’actuacions, entre d’altres–, quan el lletrat de l’acusat, Enric Rubio, va proposar com a testimoni un germà del pacient al qual havia localitzat, però que no havia pogut assistir al judici perquè estava hospitalitzat (va aportar la documentació). L’home no havia estat citat perquè es creia que ja era mort. Davant d’aquest fet, el tribunal, després de fer una aturada d’uns quinze minuts, va estimar la petició de la defensa i, davant de la impossibilitat que comparegués ahir, va decidir ajornar el judici.

La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys de presó i 219.000 euros de multa per a l’acusat pels delictes d’estafa i apropiació indeguda. Es dona la circumstància que el metge ja va ser jutjat a l’Audiència de Lleida per un cas similar de presumpta estafa del qual va ser absolt l’any passat, per falta de proves, i d’apropiació indeguda perquè havia prescrit. La sentència encara no és ferma. Ara serà jutjat per uns fets que van tenir lloc entre el 2010 i el 2015, quan, segons el Ministeri Públic, el pacient era dependent i “l’acusat es va aprofitar de la seua confiança i de la dels seus familiars”. Pel que sembla, havia contret un deute i va firmar un contracte vitalici pel qual el pacient va cedir a l’acusat la propietat d’una finca i l’entrega de la seua pensió per poder fer front a les diferents despeses.