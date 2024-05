Un detingut per robar i agredir una persona en un supermercat de Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Urbana han detingut aquest dijous a les 22:30h un home que acabava de cometre una agressió per robar en un supermercat del carrer Bonaire de Lleida. Des de l'establiment el van identificar com un dels dos autors d’un furt que acabaven de patir. La persona agredida es trobava dins de la botiga en el moment del furt i quan va voler aturar els autors va ser agredit per un d'ells, mentre que l'altre va fugir. Per tot això es va detenir F.G.P.Q. com a presumpte autor d’un robatori amb violència.

D'altra banda, el mateix dijous, a les 13:40 hores, al carrer Pi i Margall, un ciutadà va avisar una patrulla al reconèixer un dels autors d’un robatori amb violència que havia patit uns dies abans. Els agents van localitzar i detenir M.H. de 37 anys per un presumpte delicte de robatori amb violència i/o intimidació.