Junqueras, a Lleida, als funcionaris de presons: "Si no m'han fet callar els jutges del Suprem, no em farà callar ningú"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha replicat els funcionaris de presons que han aprofitat el míting dels republicans a Lleida per reclamar més seguretat als centres penitenciaris després de la mort d'una treballadora a la presó de Mas d'Enric, el passat mes de març, amb una sonora xiulada durant la seva intervenció. "Si no m'han fet callar els jutges del Suprem, no em farà callar ningú", els ha etzibat Junqueras a l'inici del míting. Amb tot, Junqueras ha defensat que tothom es pugui expressar i ha seguit parlant sobre els xiulets. Després del discurs de Junqueras, en el qual ha reivindicat la pagesia, la protesta ha prosseguit en un carrer pròxim a la plaça de Sant Joan i darrere un cordó dels Mossos d'Esquadra.