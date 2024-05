El personal de neteja d'edificis municipals de Lleida amenaça amb vaga

El personal de neteja dels edificis municipals preveu reunir-se pròximament amb Acciona Facility Services, l’empresa adjudicatària del nou contracte, per reclamar-li que reverteixi les retallades d’hores i personal que ha dut a terme des que van començar a gestionar el servei l’1 de març. El sindicat CCOO assegura que si no aconsegueixen millores plantejaran mobilitzacions i una possible vaga. Com a mínim, reclamen tornar als últims horaris anteriors al març. “És un caos, estan traient personal dels col·legis i han de dividir les seues curtes jornades en dos o més llocs”, denuncia una portaveu sindical.

Les escoles públiques de la ciutat són les que més estan patint les reduccions del servei, per la qual cosa tots els directors van enviar una carta conjunta a la Paeria en què es demanava explicacions a començaments d’abril. En la seua resposta, l’ajuntament va explicar que l’empresa “està en període d’adaptació, distribuint serveis i hores, amb el personal formant-se i introduint nous materials i sistemes de neteja, la qual cosa causa que el servei pugui ser una mica més deficitari”. La Paeria va demanar “paciència i un marge de confiança”, però va assegurar que farà inspeccions als centres per poder avaluar el compliment dels objectius de neteja i penalitzarà l’empresa si no els assoleix.“Amb l’anterior govern municipal ja hi va haver una retallada d’hores que durant la pandèmia es va revertir, però després es van tornar a treure”, explica CCOO. El sindicat també demana que se substitueixi la sorra dels patis amb altres materials, perquè “la terra és una de les principals causes de la brutícia als centres”, indica.

Així mateix, és escèptic amb la possible maquinària mecanitzada que es pugui introduir, ja que “ha de pujar i baixar per ascensor i no redueix gaire el temps de treball”.D’altra banda, la Paeria va adjudicar el contracte de neteja de tots els edificis municipals (menys els de Sucs i Raimat) a Acciona el passat 1 de febrer, per 11.572.414 euros i un període de quatre anys. Es tracta d’una de les set principals constructores espanyoles, que presta serveis de vigilància, conservació i manteniment d’edificis. Aquest diari va intentar contactar amb l’empresa per conèixer els avenços del seu procés d’“adaptació”, però no va obtenir resposta.

CCOO exigeix a l’EMAU fixar dates per negociar el nou conveni

CCOO va denunciar que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) no ha fixat cap reunió per negociar el conveni col·lectiu, malgrat que a començaments d’any van presentar una proposta. Va recordar que “porta des de l’any 2011 caducat” i que la intenció de la direcció “és la de no negociar fins d’aquí a un mes”. CCOO va exigir un calendari de reunions, va afirmar que els treballadors “estan cansats de l’immobilisme i la indolència que mostra la direcció” i que no descarten “altres vies de pressió”.La Paeria i l’EMAU van lamentar “el to i la inexactitud” del comunicat. Van afirmar que els convenis s’han anat millorant amb acords continuats i vigents, tant en habitatge com en mobilitat. Asseguren que el desembre de l’any passat va ser l’empresa qui va fer una primera proposta de conveni, i que a mitjans d’abril se’ls va fer saber que es programarà una reunió per a aquest mes.