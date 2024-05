Unanimitat política per reclamar que Lleida tingui més trens Avant

Fan falta més trens Avant entre Lleida i Barcelona, sinergiar places Avant als AVE i fer un front comú per reclamar serveis de qualitat. Aquesta és la conclusió a la qual van arribar tots els polítics convidats al debat que va organitzar la plataforma d’usuaris Avant Catalunya i la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) a la seu de CCOO a Lleida.

Primer van intervenir Alberto Puivecino (CCOO), Rosa Castillo (FAV) i Mar Tapia (usuaris Avant), que van explicar que només hi ha vuit freqüències diàries per sentit d’Avant entre Lleida i Barcelona, que els del matí estan plens gairebé tots els dies de la setmana i que Renfe no ha atès les seues demandes d’augmentar freqüències.

També es va detallar la proposta de CCOO de posar un altre Avant a primera hora i sinergiar places d’AVE com si fossin d’Avant per respondre a la demanda actual dels usuaris. Després d’aquesta exposició va ser el torn dels partits, que van subscriure i van donar suport a la proposta de CCOO.

El diputat de Junts al Congrés, Isidre Gavín, va assenyalar que els trens Avant “són un servei perfectament traspassable a la Generalitat” i va qualificar de “punyetera vergonya” que ciutats com Conca, Ciudad Real o Toledo “tinguin la meitat de la població que Lleida però comptin amb el doble de freqüències amb Madrid que nosaltres amb Barcelona”.

La senadora d’ERC Sara Bailac va dir que a Lleida “ha faltat visió global en infraestructures de mobilitat” i que, quan han reclamat més trens a l’Estat, “la resposta ha estat que la demanda que hi ha a Lleida no és suficient per ampliar freqüències i serveis”. El diputat al Congrés del PSC, Amador Marqués, va subscriure la proposta de CCOO i va assenyalar que Renfe “està en fase de revisió del servei per a aquesta línia, però fan falta més Avant a primera hora”.

Per la seua part, la diputada de la CUP al Parlament, Nogay Ndiaye, va dir que “les freqüències són insuficients i potser amb un tren més no n’hi ha prou. Per què a Barcelona tenen trens cada hora i a Lleida ens barallem per les engrunes?”.

El número 2 de la llista del PP, Marc Sisteré, va donar suport “a un front comú lleidatà” i va criticar que Renfe “no ha estat eficient ni en la gestió ni s’ha adaptat a la demanda actual”. La candidata de Sumar-Comú per Lleida, Elena Ferre, va dir que dotar Lleida d’una bona xarxa ferroviària “és una de les nostres principals prioritats” i va demanar unir esforços per lluitar contra el centralisme de Barcelona.