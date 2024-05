Augmenta l’edat de les mares fins els 50 anys

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“L’edat de les mares d’aquí, de la nostra cultura, ha pujat en els últims anys fins als 40 i fins i tot més de 50 anys, però tenim menys fills que les dones arribades d’altres parts del món. Elles acostumen a ser mares més joves, per la qual cosa les estadístiques es compensen.” Ho va afirmar ahir la llevadora Maria Llavoré, que va valorar que “no és un problema de les dones, sinó social”. Va explicar que la demora de la maternitat succeeix perquè “ara podem controlar la contracepció i primer es prioritzen les carreres professionals, i després el desig de ser mare”. En la seua formació, Llavoré va destacar que “amb la globalització, les famílies que atenem han canviat molt”. Va assegurar que “fa uns anys eren perfils molt homogenis”, però ara tracten persones amb idiomes, religions i cultures molt diverses, així com mares solteres i parelles homosexuals. “Hem de tenir coneixements i capacitació per poder atendre tothom”, va assegurar la professional. Precisament, la seua formació va abordar una anàlisi de la maternitat en la cultura occidental, llatinoamericana, musulmana, oriental i altres del món, des d’un punt de vista social, cultura, antropològic i ètic.