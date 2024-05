Ideen una coberta vegetal per al parc de Gardeny

Estudiants d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida (UdL) i d’Arquitectura i Arquitectura del Paisatge de la universitat italiana de Gènova van presentar ahir a Gardeny les seues propostes per dotar d’una capa vegetal la coberta de l’edifici H3 del parc científic. Una iniciativa que forma part del projecte europeu Big4Life que busca promocionar aquest tipus d’infraestructures a les ciutats per avançar en la sostenibilitat al món de l’arquitectura. En total, es van presentar vuit projectes redactats de forma conjunta per estudiants lleidatans i italians i els dissenys dels quals s’aprofitaran per a la confecció de la coberta de l’H3. En aquest sentit, el professor de la UdL Gabriel Pérez Luque va estimar que aquest projecte té una durada de tres anys “i probablement els primers treballs es facin abans que els alumnes acabin els projectes, però ens serviran per agafar idees dels seus dissenys”. Entre les propostes dels estudiants hi ha habilitar fonts d’aigua, un refugi d’aus, un mirador de la ciutat i l’Horta, espais per menjar i descansar envoltats de vegetació pròpia del clima mediterrani per suportar les altes temperatures i petites zones poblades d’arbres i instal·lar sistemes de reg l’aigua dels quals es reutilitzaria.