Les llevadores adverteixen d'una falta de personal que anirà a més

Les llevadores de Lleida alcen la veu per advertir de la falta de professionals que pateixen i que preveuen que empitjori en els propers anys, a causa de les jubilacions que no es cobriran. A les comarques lleidatanes en faltarien 120 per assolir la mitjana europea de 9,1 per cada 10.000 dones en edat reproductiva. El número de llevadores a tot Lleida no arriba a 80, per la qual cosa aquesta xifra s’hauria com a mínim de doblar. Així ho constata l’estudi Crowe que va encarregar la Federació d’Associacions de Matrones Espanyoles (FAME) i que va posar de manifest Leyre Estallo, llevadora vocal de la junta del Col·legi Oficial d’Infermeres de Lleida (COILL), ahir en la jornada pel Dia Internacional de la Madrona que va reunir una quarantena de professionals lleidatanes a l’hospital Arnau.

“Aquí no arribem a les 6,1 llevadores per cada 10.000 dones, i es preveu que del 2022 al 2026 es jubilin 711 a tot Catalunya”, va lamentar Estallo. Les professionals, totes infermeres des d’una reforma legal del 1993, van reclamar que es convoquin més places de la seua especialitat, que és “l’única d’infermeria requerida per al desenvolupament assistencial i professional, i que no està reconeguda econòmicament com cal”, va destacar la vocal. Així mateix, va demanar a les administracions que tinguin la “sensibilitat de valorar l’impacte en la ciutadania que té la falta de professionals que acompanyen les dones en totes les etapes reproductives de la seua vida”.La jornada es va inaugurar amb la benvinguda institucional d’Estallo i Mercè Porté, presidenta del COILL, que van presentar la llevadora i antropòloga Maria Llavoré, professional de la sala de parts i de la unitat funcional de sòl pelvià de l’Hospital Sant Pau de Barcelona, on també coordina el grup de dol perinatal. Llavoré va conduir una formació sobre aspectes socials, culturals, antropològics i ètics en el naixement que es va centrar en el significat de la maternitat en la societat actual, tenint en compte les diferències entre ètnies, cultures i tipus de famílies (vegeu desglossament).

“L’edat de les mares ha pujat fins als 50 anys”

“L’edat de les mares d’aquí, de la nostra cultura, ha pujat en els últims anys fins als 40 i fins i tot més de 50 anys, però tenim menys fills que les dones arribades d’altres parts del món. Elles acostumen a ser mares més joves, per la qual cosa les estadístiques es compensen.” Ho va afirmar ahir la llevadora Maria Llavoré, que va valorar que “no és un problema de les dones, sinó social”. Va explicar que la demora de la maternitat succeeix perquè “ara podem controlar la contracepció i primer es prioritzen les carreres professionals, i després el desig de ser mare”.En la seua formació, Llavoré va destacar que “amb la globalització, les famílies que atenem han canviat molt”. Va assegurar que “fa uns anys eren perfils molt homogenis”, però ara tracten persones amb idiomes, religions i cultures molt diverses, així com mares solteres i parelles homosexuals. “Hem de tenir coneixements i capacitació per poder atendre tothom”, va assegurar la professional. Precisament, la seua formació va abordar una anàlisi de la maternitat en la cultura occidental, llatinoamericana, musulmana, oriental i altres del món, des d’un punt de vista social, cultura, antropològic i ètic.