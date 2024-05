Un any amb el pediatre més lluny: aquest servei dels CAP Balàfia i Primer de Maig es concentra a l'Onze de Setembre des de fa un any

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 25 d’abril passat es va complir un any des que el CAP Onze de Setembre concentra el servei de pediatria que abans també s’oferia als Centres d’Atenció Primària de Balàfia-Pardinyes-Secà i del Primer de Maig, a la Mariola. Prop d’11.600 nens de fins a 14 anys i les seues famílies han vist com el seu pediatre s’ha traslladat a més de 2 quilòmetres –en el cas del Primer de Maig– i a 1 quilòmetre –des del de Balàfia–, fet que ha causat queixes des del primer dia de funcionament pels llargs trajectes que han de fer i per la falta de freqüències al transport públic. Salut va explicar que gràcies a la unificació hi ha pediatres de 8.00 a 20.00 hores, la qual cosa “millora la cobertura i la qualitat assistencial”, va indicar el departament.

El president de la Federació d’Associacions de Veïns, Toni Baró, va valorar la decisió del departament com una “retallada encoberta” i va assegurar que “necessitem serveis de proximitat”. Es va referir també a la “falta de freqüències dels busos, que són insuficients i causen problemes als veïns que no tenen cotxe”, així com a la dificultat per aparcar a la zona. “Ens diuen que hem d’evitar anar a l’Arnau per les urgències més banals, però aquest model ho propicia”, va assenyalar. “És veritat que a l’estar concentrats, els pediatres es poden organitzar millor per les seues especialitats i atendre millor així els pacients, però no creiem que compensi”, va afegir.

El canvi de model ha comportat una forta oposició veïnal. Tanmateix, no tots els veïns es queixen. I és que aquells que ja tenien el pediatre a l’Onze de Setembre no han percebut cap canvi substancial. De fet, en algun cas asseguren que ara fan menys cues a l’acudir directament a l’ala de pediatria, malgrat que algun usuari assegura que algunes vegades ha d’anar presencialment a canviar cites al CAP perquè no contesten al telèfon.

«Hem perdut alguna cita per no poder pujar al bus»

“Vivim a prop del col·legi Episcopal, abans anàvem al CAP Primer de Maig i ens anava molt bé perquè el teníem a menys de 10 minuts caminant des de casa. Ara hem de venir en autobús, l’única línia que ens va bé és la 6 i passa quan vol i fa una volta molt llarga, per la qual cosa tardem uns vint minuts a arribar. A més, hi ha alguns autobusos en els quals no podem entrar amb el carro si ja n’hi ha un a dins, per la qual cosa alguna vegada ens hem vist obligats a esperar més de mitja hora que passés el següent. Hem arribat tard i perdut alguna consulta per aquesta raó. El servei funciona molt bé, però no em sembla normal que nens i gent gran hàgim d’anar a CAP diferents.”

«Em preocupa la distància si tenim una urgència»

“Abans anàvem al CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà, que està a tres minuts a peu de casa nostra. Ara hem de caminar més de vint minuts o agafar l’autobús per anar a les consultes de pediatria. Ja ens hi hem acostumat, però el servei era molt més còmode quan era de proximitat. Avui he hagut de recollir la nena mitja hora abans de l’escola per venir, i si tenim una urgència em preocupa la distància que ens separa del CAP Onze de Setembre. No tenim cap queixa del servei, tenim el mateix pediatre que abans i tot funciona igual, però ens agradaria tornar a anar al centre de Balàfia. He sentit que més endavant potser haurem d’anar al futur CAP de Cappont, i això sí que em semblaria fatal.”