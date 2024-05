Els partits despleguen l’artilleria l’últim cap de setmana de campanya

Afortunadament ja només queden sis dies de campanya i els partits han aprofitat aquest cap de setmana per treure tota l’artilleria pesant. I és que la immensa majoria de personalitats polítiques han aprofitat aquests dies per córrer pel territori amb diversos actes al dia en diferents punts de Catalunya. Està molt bé que visitin el màxim de municipis possible en aquestes dates, però estaria encara millor que continuessin fent-ho quan no hi ha campanya electoral, fora de les bombolles de Barcelona i Madrid, per conèixer de veritat les necessitats de cada zona.