ERC insta a posar càmeres de velocitat a la Mariola

El grup municipal d’ERC ha proposat portar a terme un pla de xoc per acabar amb els excessos de velocitat dels vehicles que circulen per la Mariola i el Turó de Gardeny, una queixa habitual de les seues associacions de veïns. Aquest pla “consistiria en la instal·lació progressiva al llarg del mandat de càmeres de control de velocitat als principals carrers de la zona com Pius XII, Ferran el Catòlic o Cardenal Cisneros”, va dir el portaveu republicà, Juanjo Falcó, que també va advocar per construir passos de vianants elevats en aquests dos barris i presentarà aquesta proposta en la comissió de Seguretat i Mobilitat de la setmana que ve. D’altra banda, Falcó també va denunciar el mal estat de les jardineres de la Mariola i el Turó de Gardeny, així com “la deficient” neteja d’alguns carrers, que també demanarà de millorar.